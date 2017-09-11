 UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan 'a görev

    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    FIFA kokartlı hakemlerimizden , UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda karşılaşacak olan Zulte Waregem - Nice maçını yönetecek.

    FIFA kokartlı hakem , 14 Eylül Perşembe günü Belçika'nın Zulte Waregem ile Fransa'nın Nice takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçını yönetecek.

    Belçika'nın Waregem şehrindeki Regenboog Stadyum'unda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Halil Umut Meler ve Serkan Tokat'ın ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Kerem Ersoy olacak.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:00
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