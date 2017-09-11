Quaresma'dan Ali Palabıyık açıklaması
Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, Karabükspor maçında Ali Palabıyık ile arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.
Siyah beyazlıların Portekizli yıldızı Quaresma, Karabükspor maçında Ali Palabıyık ile çarpışması gündem olmuştu. Spor otoriterileri tarafında kasti yapılan bir hareket olarak yorumlandı. Bu gelişmeler üzerine Quaresman yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte Quaresma'nın o açıklaması;
"Son maçta olanlar hakkında...
Hakeme bilerek çarpmadım, hakem de bunun farkında ve olayı o anda çözdük. Ben bir profesyonelim, takımım için sahada elimden gelen her şeyi veririm. Bazen sahada hırsıma yenik düştüğüm iyi bilinir ama rakibe ve maçın hakemlerine her zaman saygım vardır. Yakın zamanda, sahada bir olay yaşandı. Bir taraftar bıçakla sahaya girdi ve bu problemi ben çözdüm. Sonra sessizliğimi korudum. Futbol ailelerin kutlaması olmalı. Her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de yapmaya devam edeceğim.
Herkese kucak dolusu sevgiler..."
Friends, About what happened in the last game… I didn't do it on purpose, the referee himself recognized it, and the matter between us was solved at the moment. I am a professional, I give everything on the field for my team. I may be known by the way in which I totally surrender to the challenges, but I have all the respect for the opponents and teams of arbitration. Recently, in the incident where the adept entered, with the knife in the field, I solved the problem and returned to silence so I wouldn't promote this type of attitudes. Soccer should be the celebration of the families. I have made friends in every club I have been through and I will continue to do so. Hugs to everyone
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:38
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Türk Messi Abdülkadir
Toplam 15
Yorum
ERAY TS Konuşmasıyla falan sevimli bir çocuk. Karakterli, iyi bir insana benziyor. Allah yolunu açık etsin. Süper oynadı. İyi bir başlangıç yaptı.
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Kocaman’a gönderme!
Toplam 39
Yorum
Egeli FB li Sayin aziz baskan cagri yapti gecmis olan smpyn luklar arastirilsin soruyorum hangi baskan ve yönetici ayni cagriyi yapti yada destek oldu
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Ryan Babel: Sıra Porto’da
Toplam 2
Yorum
Gerçek Futbol hatalar oyunu, en az hata yapan bu maçi kazanir. Bunun için Kadromuz kaliteli ve tecrubeli oyunculardan kurulu.Besiktas farki...
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