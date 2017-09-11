Finlandiya maçı biletleri satışa sunuldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim Pazartesi günü Finlandiya'ya konuk olacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya-Türkiye karşılaşmasının misafir tribün biletlerinin, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli olarak satışa sunulduğu belirtildi.
Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda yapılacak maçın Milli Takım Taraftar Kulübü genel satışına ise 14 Eylül Perşembe günü başlanacağı aktarıldı.
Bilet fiyatının 85 lira olarak belirlendiği ve sadece "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satış yapılacağı ifade edildi.
Öte yandan, milli takımın 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda'yı ağırlayacağı maçın biletlerinin ise 13 Eylül Çarşamba günü satışa çıkarılacağı açıklandı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:45
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
ANTEPLİ 24 atıf ı sağ açık oynat hoca çok iyi olmuş atıf kaleye dikine giden adam dır atıf dırardan daha iyi.
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 25
Yorum
misafir Elinde açık oyuncuların var. 2 tesadüf gol attı diye Tolga mı oynar. Sol taraf koridor gibi. Adamlar korneri bile rahat kullanıp golü attı.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
05 İSMAİL SEN NASIL FUTBOLCU OLMUŞSUN ŞAŞIYORUM SANA
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