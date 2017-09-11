Başakşehir ve Konya Avrupa sahnesinde
Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcileri Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'un gruplarda yapacakları ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir'in 14 Eylül Perşembe günü sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile yapacağı maçta İsveç'ten Stefan Johannesson düdük çalacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakada Johannesson'un yardımcılıklarını Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom yapacak.
Dördüncü hakemliğini Joakim Amri Nilsson'un üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mohammed Al-Hakim ile Kristoffer Karlsson olacak.
Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor'un I Grubu'nda deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ile yapacağı müsabakada ise Litvanya'dan hakem Gediminas Mazeika görev yapacak.
Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda 14 Eylül Perşembe günü TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vytenis Kazlauskas üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Dovydas Suziedelis'in yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Donatas Rumsas ile Robertas Valikonis olacak.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:27
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Selçuk bandı söktü aldı
Toplam 31
Yorum
austin ya zaten rotasyona kaliteli adam az.şu adama baskı yapmayında oynasın çok baskı oyuncuyu çok etkiliyo.lazım bize.
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S'İgor'ta a'Rıza'sı
Toplam 14
Yorum
austin herkes bunu beklediği için çok abartılıyo kötü oynadı tudor yatmaya çalıştı fln ama gs doğru yolda eksikleri tabiki var ama düzelecek..
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 20
Yorum
GS'li bizim taraftarda futbolcu sayesinde 2 maç kazandık diye alkış tutuyo tudor diye :D rezil adam tolga da aynı. ikisi beraber gitsede kurtulsak
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