Başakşehir Uefa Avrupa Ligi ilk grup maçına çıkıyor. İlk maçında Ludogarets’i misafir edecek olan temsilcimiz Başakşehir’in maçı şifreli olarak mı yayınlanacak şifresiz mi merak edilirken maç saati ve kanalıda futbol severler tarafından merak edilmekte.
İlk grup maçına çıkacak olan Başakşehir'de Uefa Avrupa Ligi mesaisi resmen başlıyor. Gruba galibiyet parolasıyla çıkmak için hazırlanan Başakşehir ilk sınavını kendi seyircisinin önünde Ludogarets karşılaşmasıyla verecek.
Başakşehir – Ludogarets maçı ne zaman saat kaçta?
Karşılaşma 14 Eylül Perşembe saat 20:00'da oynanacak. Maçı izlemek isteyen futbol severler ise TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde maçı takip edebilecek.
Gözler Adebayor'da olacak!
Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor, Ludogarets karşılaşmasının en dikkat çeken ismi olurken Başakşehir taraftadır Adebayor'dan bu maçtada gol bekliyor. Şimdiye kadarki karşılaşmalarda üç büyüklerin filelerini havalandıran Adebayor Ludogarets maçındada gol yollarında favori isim olarak ön plana çıkıyor.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:52
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Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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