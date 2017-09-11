Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, hangi kanalda?

İlk grup maçına çıkacak olan Başakşehir'de Uefa Avrupa Ligi mesaisi resmen başlıyor. Gruba galibiyet parolasıyla çıkmak için hazırlanan Başakşehir ilk sınavını kendi seyircisinin önünde Ludogarets karşılaşmasıyla verecek.

Başakşehir – Ludogarets maçı ne zaman saat kaçta?

Karşılaşma 14 Eylül Perşembe saat 20:00'da oynanacak. Maçı izlemek isteyen futbol severler ise TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde maçı takip edebilecek.

Gözler Adebayor'da olacak!

Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor, Ludogarets karşılaşmasının en dikkat çeken ismi olurken Başakşehir taraftadır Adebayor'dan bu maçtada gol bekliyor. Şimdiye kadarki karşılaşmalarda üç büyüklerin filelerini havalandıran Adebayor Ludogarets maçındada gol yollarında favori isim olarak ön plana çıkıyor.



