 Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, hangi kanalda? – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, hangi kanalda?

    Uefa Avrupa Ligi ilk grup maçına çıkıyor. İlk maçında Ludogarets’i misafir edecek olan temsilcimiz Başakşehir’in maçı şifreli olarak mı yayınlanacak şifresiz mi merak edilirken maç saati ve kanalıda futbol severler tarafından merak edilmekte.

    İlk grup maçına çıkacak olan 'de Uefa Avrupa Ligi mesaisi resmen başlıyor. Gruba galibiyet parolasıyla çıkmak için hazırlanan Başakşehir ilk sınavını kendi seyircisinin önünde Ludogarets karşılaşmasıyla verecek.

    Başakşehir – Ludogarets maçı ne zaman saat kaçta?

    Karşılaşma 14 Eylül Perşembe saat 20:00'da oynanacak. Maçı izlemek isteyen futbol severler ise TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde maçı takip edebilecek.

    Gözler Adebayor'da olacak!

    Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor, Ludogarets karşılaşmasının en dikkat çeken ismi olurken Başakşehir taraftadır Adebayor'dan bu maçtada gol bekliyor. Şimdiye kadarki karşılaşmalarda üç büyüklerin filelerini havalandıran Adebayor Ludogarets maçındada gol yollarında favori isim olarak ön plana çıkıyor.


    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:52
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