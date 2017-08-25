UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Müsabakalar sonunda rakiplerini saf dışı bırakan 22 takım, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

Deplasmanda Makedonya'nın Vardar ekibine 2-0 yenilen Fenerbahçe, sahasında da rakibine 2-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Vardar ise gruplara yükseldi.

Galatasaray'ı 2. ön eleme turunda eleyen İsveç'in Östersunds takımı, konuk ettiği Yunan ekibi PAOK'u 3-1'in rövanşında 2-0 yenerek gruplara kaldı.

Vardar ve Östersunds'un yanı sıra, Çekya'dan Viktoria Plzen, Ukrayna'dan Dinamo Kiev, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv, Belarus'tan BATE, Avusturya'dan Salzburg ve Austria Wien, Moldova'dan Sheriff, Bulgaristan'dan Ludogorets, Sırbistan'dan Partizan ve Kızılyıldız, Rusya'dan Zenit, Arnavutluk'tan Skenderbeu, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apollon, Yunanistan'dan AEK, Fransa'dan Olympique Marsilya, Norveç'ten Rosenborg, İspanya'dan Athletic Bilbao, İtalya'dan Milan, Portekiz'den Braga ile İngiltere'den Everton kupada gruplarda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarında alınan skorlar ve ilk maçların sonuçları şöyle:

AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0 (1-3)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maritimo (Portekiz): 3-1 (0-0)

Östersunds (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-0 (1-3)

Sheriff (Moldova) - Legia Varşova (Polonya): 0-0 (1-1)

Zenit (Rusya) - Utrecht (Hollanda): 2-0 (0-1) (uzatmada)

Oleksandriya (Ukrayna) - BATE (Belarus): 1-2 (1-1)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Altach (Avusturya): 2-2 (1-0)

Salzburg (Avusturya) - Viitorul (Romanya): 4-0 (3-1)

Süduva (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0 (0-2)

Fenerbahçe - Vardar (Makedonya): 1-2 (0-2)

Videoton (Macaristan) - Partizan (Sırbistan): 0-4 (0-0)

Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0 (1-1)

Midtjylland (Danimarka) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1 (2-3)

AEK (Yunanistan) - Club Brugge (Belçika): 3-0 (0-0)

Olympique Marsilya (Fransa) - Domzale (Slovenya): 3-0 (1-1)

Rosenborg (Norveç) - Ajax (Hollanda) : 3-2 (1-0)

Braga (Portekiz) - Hafnarfjördur (İzlanda): 3-2 (2-1)

Athletic Bilbao (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-0 (3-2)

Shkendija (Makedonya) - Milan (İtalya): 0-1 (0-6)

Hajduk Split (Hırvatistan) - Everton (İngiltere): 1-1 (0-2)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Krasnodar (Rusya): 2-1 (2-3)

Austria Wien (Avusturya) - Osijek (Hırvatistan): 0-1 (2-1)



-Türkiye'den Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un yer alacağı UEFA Avrupa Ligi grup kuraları, bugün TSİ 14.00'te Monako'da çekilecek.