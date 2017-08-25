 Temsilcilerimizin maç programı belli oldu – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Temsilcilerimizin maç programı belli oldu

    Temsilcilerimizin maç programı belli oldu

    gruplarında mücadele edecek ile 'un maç programı belli oldu.

    C Grubu'nda yer alan turuncu-lacivertli ekip, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla mücadele edecek.

    Yeşil-beyazlı ekip ise I Grubu'nda Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes takımları ile karşılaşacak.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ve 'un maç programı şöyle:

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

    14 Eylül Perşembe:

    20.00 -Ludogorets (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    28 Eylül Perşembe:

    22.05 Braga-Medipol Başakşehir (Braga Stadı)

    19 Ekim Perşembe:

    22.05 Hoffenheim-Medipol Başakşehir (Rhein-Necka Stadı)

    2 Kasım Perşembe:

    21.00 Medipol Başakşehir-Hoffenheim (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    23 Kasım Perşembe:

    23.05 Ludogorets-Medipol Başakşehir (Ludogorets Arena)

    7 Aralık Perşembe:

    21.00 Medipol Başakşehir-Braga (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    ATİKER KONYASPOR

    14 Eylül Perşembe:

    22.05 Olympique Marsilya- (Velodrome Stadı)

    28 Eylül Perşembe:

    20.00 Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

    19 Ekim Perşembe:

    20.00 Atiker Konyaspor-Salzburg (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

    2 Kasım Perşembe:

    23.05 Salzburg-Atiker Konyaspor (Salzburg Stadı)

    23 Kasım Perşembe:

    21.00 Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

    7 Aralık Perşembe:

    23.05 Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor ( D. Afonso Henriques Stadı)

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:45
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