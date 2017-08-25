İşte Abdullah Avcı'nın kura yorumu
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği rakipleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Avcı, "Tüm rakiplerin bu turnuvada oynama alışkanlıkları var" dedi ve şöyle konuştu:
"Öncelikle hayırlı olsun. Konyaspor'a da hayırlı olsun. Hoffenheim'ın Liverpool'la yaptığı maçları seyrettim. Almanya'nın iyi takımlarından... Braga zaten bu turnuvada sürekli bulunan bir takım. Ludogorets de Avrupa Ligi'nde de devamlı bulunan bir takım. Bu takımların hepsinin bu turnuvada oynama alışkanlıkları var. Üzerlerinde çalışmaları yaptıktan sonra konuşmak daha sağlkılı olacaktır"
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:49
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