"Her şey para değildir, biz tarih yazdık"

Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe'nin misafirperverliğine teşekkür ederek sözlerine başlayan Janevski, "Bizi burada çok iyi ağırladılar. Kendi futbolcularıma da çok teşekkür ederim bugün çok iyi oynadılar ve bu zaferi kazandılar. Hem ilk maçta hem bu maçta kazandılar ve bu Makedon futbolu için tarihi bir gündür. Vardar ilk kez UEFA'nın başka bir turunda ilerleyecek. Fenerbahçe çok büyük bir takım ve bu maçı kazandığımız için çok mutluyum. Biz şansla kazanmadık, taktik ve stratejiyle kazandık. Tekrar söylüyorum bizim için bu zafer çok önemlidir. Sadece çalışmakla başarıya ulaşabiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum çünkü büyük bir yatırım yapıyor. Bugün bunun karşılığını aldık. Çok çaba sarf ettik ve bugün başardık. Bugünkü sonuç ümit verici bir durumdu" ifadelerini kullandı.



"HER ŞEY PARA DEĞİLDİR"

İlk maçın ardından Vardarlı futbolculara turu geçmeleri halinde prim olarak cep telefonu verileceği haberlerinin çıkmasıyla ilgili de konuşan Janevski, "Ben prim konusunu bilmiyorum. Maddi durumları ben bilmem. Biz bir prim düşündük. Böyle maçlar parayla kazanılmamalıdır. Biz bugün tarih yazdık. Her şey para değildir, bizim için önemli olan bu tarihi olgudur" dedi.

Vardar'ın 10 gündür başında olmasına karşın her zaman Vardar'ı takip ettiğini söyleyen Janevski, "Ben bu kulüpte daha önce oynadım. Sonra Belçika'ya gittim ve orada yaşadım. Vardar'ı da her zaman takip ediyordum. Bugünkü başarı sadece benim değil, futbolcuların başarısıdır. Ben 10 gündür buradayım ve bu benden önceki teknik direktörlerin de başarısıdır. Ben 10 günde ne yapabilirdim ki. Fenerbahçe'yi de çok iyi takip ediyordum. Valbuena'yı, Van Persie'yi herkes bilir. Dirar'la daha önce çalıştım. Ama biz bugün Fenerbahçe'nin oyununu tamamen çözdük. Fenerbahçe'nin oyunu, 2 ya da 3 futbolcuya bağımlı. Topla oynamalarını istedik ama bizim bölgemizden her zaman uzaklaştırdık. Böyle olunca savunmada zayıf olacaklarını biliyorduk. Üsküp'te de aynısı oldu. Üstüp'te 2 gol attık ama bugün daha fazla şansımız vardı. 2 kez direkten döndü, Fenerbahçe kalecisi kurtardı. Fenerbahçe gibi büyük bir rakibiniz varsa güçlü bir stratejiniz olması lazım. Bugün bu doğrultuda oynadık" açıklamasını yaptı.



"FENERBAHÇE HEP YATAY OYNUYOR, DİKEY OYNAMIYOR"

Fenerbahçe'nin bu maçta nasıl bir futbol ortaya koyacağını bildiğini söyleyen Janevski, "Biz Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını biliyorduk. Hep yatay oynuyorlar. Kimse dikey oynamıyor. Robin van Persie'yi oynatmak istiyorlardı. İşi şansa bağlamamalıydık. Vardar'ı da küçümsememek gerekiyordu. Fenerbahçe'nin problemlerini iyi biliyorduk. Isla ve İsmail çok ileriye çıkıyorlar. Bizim sağ kanat ve sol kanatlarımız ne yapması gerektiğini biliyordu. Savunma oyuncularının arkasına sarkmamız gerekiyordu ve goller bu şekilde attık" diyerek sözlerini tamamladı.