Hayırlı kuralar
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan ekiplerimizin grupları bugün saat 14.00’te belirlenecek. Başakşehir ve Konya kurada dördüncü torbada yer alacak. Maçlar 14 Eylül’de başlıyor.
KURA ÇEKİMİ TRT SPOR'DA
Ekiplerimiz kuraya dördüncü torbadan girecek. İlk torbada Arsenal, Zenit, Lyon, D.Kiev, Villarreal, A.Bilbao, Lazio ve Milan gibi devlerin yer aldığı Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de oynanacak. Başakşehir ve Konya'nın Avrupa'daki yolunun belirleneceği kura çekimi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:21
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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