 Hayırlı kuralar – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hayırlı kuralar

    Hayırlı kuralar

    Ülkemizi ’nde temsil edecek olan ekiplerimizin grupları bugün saat 14.00’te belirlenecek. Başakşehir ve Konya kurada dördüncü torbada yer alacak. Maçlar 14 Eylül’de başlıyor.

    'nde grup aşamasında mücadele edecek temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri bugün çekilecek kurada belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, TSİ 14.00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Organizasyona grup aşamasından katılan Atiker ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan elenerek gelen , kurada Türkiye'yi temsil eden takımlar olacaklar.

    KURA ÇEKİMİ TRT SPOR'DA
    Ekiplerimiz kuraya dördüncü torbadan girecek. İlk torbada Arsenal, Zenit, Lyon, D.Kiev, Villarreal, A.Bilbao, Lazio ve Milan gibi devlerin yer aldığı Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de oynanacak. Başakşehir ve Konya'nın Avrupa'daki yolunun belirleneceği kura çekimi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hayırlı kuralar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.