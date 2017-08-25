Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu... Başakşehir C Grubu'na, Konyaspor ise I Grubu'na düştü. İlk maçların 14 Eylül'de oynanacağı grup karşılaşmalarında son maçlar 7 Aralık'ta yapılacak...
İşte gruplar:
Grup A:Villarreal, M.Tel-Aviv, Astana, Slavia Prag.
Grup B: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan, İskenderbey.
Grup C: Braga, Ludogorets, Hoffenheim, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR.
Grup D: Milan, Austria Wien, Rijeka, AEK.
Grup E: Lyon, Everton, Atalanta, Apollon.
Grup F: Kobenhavn, Lokomotiv Moskova, Sheriff, Zlin.
Grup G: Plzen, Steaua Bükreş, H.Beer-Sheva, Lugano.
Grup H: Arsenal, BATE, Köln, Kızılyıldız.
Grup I: Salzburg, Marsilya, Vitoria, ATİKER KONYASPOR.
Grup J: Athletic, Hertha Berlin, Zorya, Östersund.
Grup K: Lazio, Nice, Zulte Waregem, Vitesse.
Grup L: Zenit, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:38
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