 Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

    Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu... Başakşehir C Grubu'na, Konyaspor ise I Grubu'na düştü. İlk maçların 14 Eylül'de oynanacağı grup karşılaşmalarında son maçlar 7 Aralık'ta yapılacak...


    İşte gruplar:

    Grup A:Villarreal, M.Tel-Aviv, Astana, Slavia Prag.
    Grup B: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan, İskenderbey.
    Grup C: Braga, Ludogorets, Hoffenheim, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR.
    Grup D: Milan, Austria Wien, Rijeka, AEK.
    Grup E: Lyon, Everton, Atalanta, Apollon.
    Grup F: Kobenhavn, Lokomotiv Moskova, Sheriff, Zlin.
    Grup G: Plzen, Steaua Bükreş, H.Beer-Sheva, Lugano.
    Grup H: Arsenal, BATE, Köln, Kızılyıldız.
    Grup I: Salzburg, Marsilya, Vitoria, ATİKER KONYASPOR.
    Grup J: Athletic, Hertha Berlin, Zorya, Östersund.
    Grup K: Lazio, Nice, Zulte Waregem, Vitesse.
    Grup L: Zenit, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:38
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