Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu... Başakşehir C Grubu'na, Konyaspor ise I Grubu'na düştü. İlk maçların 14 Eylül'de oynanacağı grup karşılaşmalarında son maçlar 7 Aralık'ta yapılacak...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci turnuvasında, grup eşleşmeleri belli oldu. Kupada Türkiye'yi temsil edecek Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in 4'üncü torbadan katıldığı kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonucu 48 ekip, dörderli 12 gruba ayrıldı.
Atiker Konyaspor'un, I Grubu'nda Salzburg (Avusturya), Marsilya (Fransa) ve Vitoria (Portekiz) ile eşleştiği kurada, Medipol Başakşehir, C Grubu'nda Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan), Hoffenheim'ın (Almanya) rakibi oldu.
14-28 Eylül, 19 Ekim, 2-23 Kasım ve 7 Aralık tarihlerinde yapılacak grup karşılaşmalarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak. Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı'nda oynanacak.
Kura sonucu belirlenen 12 grup şöyle:
A Grubu: Villarreal (İspanya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Astana (Kazakistan), Slavia Prag (Çekya)
B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Young Boys (İsviçre), Partizan (Sırbistan), Skenderbeu (Arnavutluk)
C Grubu: Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan), Hoffenheim (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye)
D Grubu: Milan (İtalya), Austria Wien (Avusturya), Rijeka (Hırvatistan), AEK (Yunanistan)
E Grubu: Olympique Lyon (Fransa), Everton (İngiltere), Atalanta (İtalya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
F Grubu: Kopenhag (Danimarka), Lokomotiv Moskova (Rusya), Sheriff (Moldova), Zlin (Çekya)
G Grubu: Viktoria Plzen (Çekya), FCSB (Romanya), Hapoel Beer Sheva (İsrail), Lugano (İsviçre)
H Grubu: Arsenal (İngiltere), BATE (Belarus), Köln (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan)
I Grubu: Salzburg (Avusturya), Marsilya (Fransa), Vitoria (Portekiz), Atiker Konyaspor (Türkiye)
J Grubu: Athletic Bilbao (İspanya), Hertha Berlin (Almanya), Zorya (Ukrayna), Östersunds (İsveç)
K Grubu: Lazio (İtalya), Nice (Fransa), Zulte Waregem (Belçika), Vitesse (Hollanda)
L Grubu: Zenit (Rusya), Real Sociedad (İspanya), Rosenborg (Norveç), Vardar (Makedonya)
Medipol Başakşehir'in rakiplerini tanıyalım
Atiker Konyaspor'un rakiplerini tanıyalım
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:47
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 8
Yorum
FENER Lİ EMRE 45 İNE KADAR OYNAR BU HIRSLA GÖKDENİZ KİM Kİ?!!
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 60
Yorum
sönmez TFF nin demirörenin milli takımı Türkiye'nini değil Ona Bu listeyi verenlerin takımı
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 8
Yorum
metinn emra bey klavyenin basina gecince herseyi yazabileceginizimi saniyrosunuz birakin ya bu isleri sizler yönetici olsaniz ne olacak pöööh
Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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