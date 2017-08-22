 UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    UEFA'dan 'ya görev

    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

    , perşembe günü Suduva ile Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında düdük çalacak.

    FIFA kokartlı Türk hakem , 24 Ağustos 2017 Perşembe günü Litvanya'nın Suduva ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.

    Litvanya'nın Marijampole şehrindeki Suduva Stadyum'unda TSİ 20:30'da başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:10
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