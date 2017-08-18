UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının play-off turunda 21 karşılaşma yapıldı.
Ağırladığı Makedon temsilcisi Shkendija'yı 6-0 yenen Milan, gecenin en farklı skorunu imza attı. İtalyan ekibinin gollerini 13 ve 28. dakikalarda Andre Silva, 25 ile 85. dakikalarda Riccardo Montolivo, 67. dakikada Fabio Borini ve 69. dakikada Luca Antonelli kaydetti. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 60 dakika forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk): 1-1
BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna): 1-1
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka): 3-2
Krasnodar (Rusya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2
Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz): 1-2
PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç): 3-1
Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe: 2-0
Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Süduva (Litvanya): 2-0
Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 0-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-3
Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova): 1-1
Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 0-1
Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya): 1-3
Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan): 0-0
Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya): 1-2
Milan (İtalya) - Shkendija (Makedonya): 6-0
Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan): 0-0
Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan): 2-0
Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
-
Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
-
Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
-
Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.