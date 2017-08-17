Vardar - Fenerbahçe | Canlı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'la karşı karşıya geliyor. Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da saat 21.00'de başlayan karşılaşmanın hakime İtalyan Luca Banti. 3. ön elemede Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-1 ve 1-1'le saf dışı bırakan Kanarya'da hedef rövanş için avantajlı bir skor elde edip, gruplara kalmak. Makedonya'da son 3 sezonun şampiyonu Vardar ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde Malmö'yü geçip, Kopenhag'a elenmişti. Hocası istifa eden takımın başında bu akşam yardımcı antrenör yer alıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mehmet Ekici ve Fernandao ile Giuliano, Van der Wiel ve Salih Uçan kadroda yer almıyor.

SAAT: 21.00

STAT: II. Filip

HAKEM: Luca Banti

VARDAR: Gacevski, Grncarov, Spirovski, Blazevski, Kojasevis, Barseghyan, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Demiri, Juan Felipe.

FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan.



