UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının play-off turunda 21 karşılaşma yapıldı.

Ağırladığı Makedon temsilcisi Shkendija'yı 6-0 yenen Milan, gecenin en farklı skorunu imza attı. İtalyan ekibinin gollerini 13 ve 28. dakikalarda Andre Silva, 25 ile 85. dakikalarda Riccardo Montolivo, 67. dakikada Fabio Borini ve 69. dakikada Luca Antonelli kaydetti. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 60 dakika forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk): 1-1

BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna): 1-1

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka): 3-2

Krasnodar (Rusya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2

Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz): 1-2

PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç): 3-1

Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe: 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Süduva (Litvanya): 2-0

Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 0-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-3

Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova): 1-1

Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 0-1

Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya): 1-3

Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan): 0-0

Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya): 1-2

Milan (İtalya) - Shkendija (Makedonya): 6-0

Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan): 0-0

Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan): 2-0

Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0