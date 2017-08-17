Stat dışında patlama sesi

Barcelona'da yaşanan terör saldırısının ardından, bugün Fenerbahçe'nin Makedonya'da Vardar ile oynayacağı karşılaşma öncesi duyulan patlama sesi bölgede panik yarattı.

Gelen ifadelere göre maçın oynanacağı stadın çevresinde büyük bir patlama sesi geldi. Patlamanın 20.10 sularında geldiği belirtilirken konuyla ilgili resmi bir bilgi henüz aktarılmadı.