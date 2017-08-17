 Stat dışında patlama sesi – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Stat dışında patlama sesi

    Stat dışında patlama sesi

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar ile oynayacağı karşılaşma öncesinda maçın oynanacağı II. Filipe Stadı çevresinde patlama sesi geldiği iddia edildi

    Barcelona'da yaşanan terör saldırısının ardından, bugün Fenerbahçe'nin Makedonya'da Vardar ile oynayacağı karşılaşma öncesi duyulan patlama sesi bölgede panik yarattı.

    Gelen ifadelere göre maçın oynanacağı stadın çevresinde büyük bir patlama sesi geldi. Patlamanın 20.10 sularında geldiği belirtilirken konuyla ilgili resmi bir bilgi henüz aktarılmadı.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:47
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