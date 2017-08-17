Janevski: Attığımız iki golde de...

Janevski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, elde ettikleri skordan son derece memnun olduğunu ifade etti.

Oyunculara ve maçın tamamında kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Janevski, "Bu gece şans bizden yanaydı. Bulduğumuz iki golde de rakip oyuncuların hatası vardı." diye konuştu.

Janevski, 2-0'lık galibiyetin kendileri açısında iyi bir sonuç olduğunu vurgulayarak, "Ancak buna güvenip rövanş maçına çıkarsak bizim için telafisi mümkün olmayan sonuçlar çıkabilir. Grup aşamasına kalmak istiyorsak İstanbul'da ciddi bir şekilde mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.