Janevski: Attığımız iki golde de...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Vardar'ın teknik direktörü Cedomir Janevski, "Hem Vardar hem de Makedonya için iyi bir sonuç aldık." dedi.
Janevski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, elde ettikleri skordan son derece memnun olduğunu ifade etti.
Oyunculara ve maçın tamamında kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Janevski, "Bu gece şans bizden yanaydı. Bulduğumuz iki golde de rakip oyuncuların hatası vardı." diye konuştu.
Janevski, 2-0'lık galibiyetin kendileri açısında iyi bir sonuç olduğunu vurgulayarak, "Ancak buna güvenip rövanş maçına çıkarsak bizim için telafisi mümkün olmayan sonuçlar çıkabilir. Grup aşamasına kalmak istiyorsak İstanbul'da ciddi bir şekilde mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
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Kafana takma
Toplam 6
Yorum
Polat Bu adamin hicbir faydasi yok gecen teklif geldi gonderin iste ne bekliyosunuz bu adamla mi sampiyon olacaksiniz ?!!! Okay Onazi bunlar bos
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Durica: Üzgünüm Traore
Toplam 6
Yorum
yetim ikinci yarı burak ta konyadan alcıyla giderse şaşmam
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Volkan kulübede, Kameni sahada
Toplam 7
Yorum
bjkli İki kaleciniz de çok yetersiz bence BJK den Tolga yı kiralayın hatta bonservisini alın kaleci sorunuz kalmasın:-)
Janevski: Attığımız iki golde de... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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