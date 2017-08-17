 Janevski: Attığımız iki golde de... – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Janevski: Attığımız iki golde de...

    Janevski: Attığımız iki golde de...

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Vardar'ın teknik direktörü Cedomir Janevski, "Hem Vardar hem de Makedonya için iyi bir sonuç aldık." dedi.

    Janevski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, elde ettikleri skordan son derece memnun olduğunu ifade etti.

    Oyunculara ve maçın tamamında kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Janevski, "Bu gece şans bizden yanaydı. Bulduğumuz iki golde de rakip oyuncuların hatası vardı." diye konuştu.

    Janevski, 2-0'lık galibiyetin kendileri açısında iyi bir sonuç olduğunu vurgulayarak, "Ancak buna güvenip rövanş maçına çıkarsak bizim için telafisi mümkün olmayan sonuçlar çıkabilir. Grup aşamasına kalmak istiyorsak İstanbul'da ciddi bir şekilde mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Janevski: Attığımız iki golde de... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.