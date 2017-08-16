 UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları bugün başlıyor.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu ilk maçları, bugün ve yarın yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçında Makedon ekibi Vardar'a yarın TSİ 21.00'de konuk olacak.

    Rövanşların 24 Ağustos'ta oynanacağı play-off turunda ilk karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

    Bugün:

    19.00 Utrecht (Hollanda) - Zenit (Rusya)

    Yarın:

    20.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)

    20.00 BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna)

    20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka)

    20.00 Krasnodar (Rusya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    20.45 Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz)

    21.00 PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç)

    21.00 Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe

    21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

    21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Süduva (Litvanya)

    21.30 Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

    21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya)

    21.45 Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova)

    21.45 Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa)

    21.45 Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)

    21.45 Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya)

    21.45 Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan)

    21.45 Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)

    21.45 Milan (İtalya) - Shkendija (Makedonya)

    22.00 Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan)

    22.05 Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan)

    22.30 Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.