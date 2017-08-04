 Vardar'dan kura yorumu – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Vardar'dan kura yorumu

    Vardar'dan kura yorumu

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Vardar'ın orta saha oyuncusu Boban Nikolov, eşleşme hakkında değerlendirmede bulundu.

    Makedon basınına konuşan 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu; "Güçlü bir rakibimiz var ancak korkmuyoruz. Rakibimizle mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, güçlü liglerde oynamış oyunculardan kurulu bir takım şve her zaman yıldızlara sahip" açıklamasında bulundu.

    Nikolov, " Hem Üsküp, hem de İstanbul'da, birçok taraftarın önünde iki iyi maç olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar tüm maçlar sırasıyla gitti. Aklımızdan çıkarmıyoruz, hepimiz Fenerbahçe'yi geçebileceğimize inanıyoruz. Her takıma karşı maksimumuzu veriyoruz, buı iki maçta da böyle olacak" şeklinde konuştu.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:26
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