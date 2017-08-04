Vardar'dan kura yorumu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Vardar'ın orta saha oyuncusu Boban Nikolov, eşleşme hakkında değerlendirmede bulundu.
Makedon basınına konuşan 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu; "Güçlü bir rakibimiz var ancak korkmuyoruz. Rakibimizle mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, güçlü liglerde oynamış oyunculardan kurulu bir takım şve her zaman yıldızlara sahip" açıklamasında bulundu.
Nikolov, " Hem Üsküp, hem de İstanbul'da, birçok taraftarın önünde iki iyi maç olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar tüm maçlar sırasıyla gitti. Aklımızdan çıkarmıyoruz, hepimiz Fenerbahçe'yi geçebileceğimize inanıyoruz. Her takıma karşı maksimumuzu veriyoruz, buı iki maçta da böyle olacak" şeklinde konuştu.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:26
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Lucescu'dan ilk açıklama
Toplam 23
Yorum
TFF yazıklar olsun bu adamı türk milli takımın başına getirenlere
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Lucescu'dan ilk açıklama
Toplam 23
Yorum
Rasheed Şu adamın suratını gôrmek bile adamı huzursuz ediyo , resmen bir beceriksizlik abidesi maşallah.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 26
Yorum
bnt kısaca borcu kapatmak için borç almış gibi olduk :))) ben fenerliyim allah gs. nin yardımcısı olsun. :)))
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