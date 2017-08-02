 Sturm Graz İstanbul'da – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İstanbul'da

    Sturm Graz İstanbul'da

    UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu rövanş karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Avusturya ekibi , İstanbul'a geldi.

    kafilesini taşıyan uçak, bugün saat 14.15 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Kafile, havalimanında konaklayacağı otele geçti.
    Sturm Graz'ın basın toplantısı bugün saat 18:00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Sturm Graz son antrenmanını ise saat 18.30'da yine maçın oynanacağı statta yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sturm Graz İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.