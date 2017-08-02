Sturm Graz İstanbul'da
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu rövanş karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Avusturya ekibi Sturm Graz, İstanbul'a geldi.
Sturm Graz kafilesini taşıyan uçak, bugün saat 14.15 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Kafile, havalimanında konaklayacağı otele geçti.
Sturm Graz'ın basın toplantısı bugün saat 18:00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Sturm Graz son antrenmanını ise saat 18.30'da yine maçın oynanacağı statta yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
-
"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 23
Yorum
seda 2014 dünya kup,elemelerinde hollandayla oynarken romanya macimiza girdi,hemde tüm maclarimiza bizi engelledi,terim orali olmadi
-
Demirören, Lucescu'yla bir araya geldi
Toplam 25
Yorum
a.a bir zamanlar löw e de aynı kampanyayı yapmışlardı adam dünyanın en iyi teknikdirektörü oldu şimdi de tudora yapılıyor
-
Kjaer parasıyla Teodorczyk
Toplam 6
Yorum
fenerli persiden kurtul, ismail köy başından kurtul. iyi para verirlerse mehmet topaldan hemen kurtul, salihten kurtul, sat gitsin ya bedava maaaş
Sturm Graz İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.