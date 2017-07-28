Östersunds yine kazandı

2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura yükselen İsveç ekibi Östersunds, 3. ön eleme turu ilk maçında Fola Esch'i 1-0 mağlup etti.



Öte yandan Semih Kaya'nın ilk 11'de çıktığı maçta Sparta Prag, Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu.



Sonuçlar şu şekilde:



Mlada Boleslav - Skenderbeu: 2-1

Olimpik Donetsk - PAOK: 1-1

Trakai - Shkendija 79: 2-1

AEK Larnaca - Dinamo Minsk: 2-0

AIK - Sporting Braga: 1-1

Krasnodar - Lyngby: 2-1

Maccabi Tel Aviv - Panionios: 1-0

Östersunds FK - Fola Esch: 1-0

PSV Eindhoven - Osijek: 0-1

Suduva - Sion: 3-0

Utrecht - Lech Poznan: 0-0

Astra Giurgiu - Oleksandria: 0-0

Bnei Yehuda - Zenit St. Petersburg: 0-2

Botev Plovdiv - Maritimo: 0-0

Dinamo Bucarest - Athletic Bilbao: 1-1

Arka Gdynia - Midtjylland: 3-2

Brondby - Hajduk Split: 0-0

CS U Craiova - Milan: 0-1

Bordeaux - Videoton: 2-1

Gent - Rheindorf Altach: 1-1

Panathinaikos - Qabala: 1-0

Crvena Zvezda - Sparta Prag: 2-0

Aberdeen - Apollon Limassol: 2-1

Dinamo Zagreb - Odds BK: 2-1

Marseille - KV Oostende: 4-2

Austria Wien - AEL Limassol: 0-0

Everton - Ruzomberok: 1-0

Freiburg - Domzale: 1-0