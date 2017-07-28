Östersunds yine kazandı
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı.
2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura yükselen İsveç ekibi Östersunds, 3. ön eleme turu ilk maçında Fola Esch'i 1-0 mağlup etti.
Öte yandan Semih Kaya'nın ilk 11'de çıktığı maçta Sparta Prag, Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu.
Sonuçlar şu şekilde:
Mlada Boleslav - Skenderbeu: 2-1
Olimpik Donetsk - PAOK: 1-1
Trakai - Shkendija 79: 2-1
AEK Larnaca - Dinamo Minsk: 2-0
AIK - Sporting Braga: 1-1
Krasnodar - Lyngby: 2-1
Maccabi Tel Aviv - Panionios: 1-0
Östersunds FK - Fola Esch: 1-0
PSV Eindhoven - Osijek: 0-1
Suduva - Sion: 3-0
Utrecht - Lech Poznan: 0-0
Astra Giurgiu - Oleksandria: 0-0
Bnei Yehuda - Zenit St. Petersburg: 0-2
Botev Plovdiv - Maritimo: 0-0
Dinamo Bucarest - Athletic Bilbao: 1-1
Arka Gdynia - Midtjylland: 3-2
Brondby - Hajduk Split: 0-0
CS U Craiova - Milan: 0-1
Bordeaux - Videoton: 2-1
Gent - Rheindorf Altach: 1-1
Panathinaikos - Qabala: 1-0
Crvena Zvezda - Sparta Prag: 2-0
Aberdeen - Apollon Limassol: 2-1
Dinamo Zagreb - Odds BK: 2-1
Marseille - KV Oostende: 4-2
Austria Wien - AEL Limassol: 0-0
Everton - Ruzomberok: 1-0
Freiburg - Domzale: 1-0
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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