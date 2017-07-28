 Östersunds yine kazandı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Östersunds yine kazandı

    Östersunds yine kazandı

    3. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı.

    2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura yükselen İsveç ekibi Östersunds, 3. ön eleme turu ilk maçında Fola Esch'i 1-0 mağlup etti.

    Öte yandan Semih Kaya'nın ilk 11'de çıktığı maçta Sparta Prag, Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu.

    Sonuçlar şu şekilde:

    Mlada Boleslav - Skenderbeu: 2-1
    Olimpik Donetsk - PAOK: 1-1
    Trakai - Shkendija 79: 2-1
    AEK Larnaca - Dinamo Minsk: 2-0
    AIK - Sporting Braga: 1-1
    Krasnodar - Lyngby: 2-1
    Maccabi Tel Aviv - Panionios: 1-0
    Östersunds FK - Fola Esch: 1-0
    PSV Eindhoven - Osijek: 0-1
    Suduva - Sion: 3-0
    Utrecht - Lech Poznan: 0-0
    Astra Giurgiu - Oleksandria: 0-0
    Bnei Yehuda - Zenit St. Petersburg: 0-2
    Botev Plovdiv - Maritimo: 0-0
    Dinamo Bucarest - Athletic Bilbao: 1-1
    Arka Gdynia - Midtjylland: 3-2
    Brondby - Hajduk Split: 0-0
    CS U Craiova - Milan: 0-1
    Bordeaux - Videoton: 2-1
    Gent - Rheindorf Altach: 1-1
    Panathinaikos - Qabala: 1-0
    Crvena Zvezda - Sparta Prag: 2-0
    Aberdeen - Apollon Limassol: 2-1
    Dinamo Zagreb - Odds BK: 2-1
    Marseille - KV Oostende: 4-2
    Austria Wien - AEL Limassol: 0-0
    Everton - Ruzomberok: 1-0
    Freiburg - Domzale: 1-0

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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