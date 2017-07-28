Avusturya basını İstanbul'dan çekiniyor
Avusturya basını, Sturm Graz'ın İstanbul'da oynanacak rövanş maçında tur atlamasının zor olduğunu yazdı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Franco Foda'nın maç sonrası "Rövanştan ümitliyiz" demesine rağmen bugün Avusturya basınında yer alan haberlerde, Strum Graz'ın rövanşta hiç ümidinin kalmadığını yazdı.
Takımlarının bu mağlubiyeti sonrası Avusturya basını, "Evinde kaybederek tur umutlarını yitiren Sturm Graz, İstanbul'da formalite maçına çıkacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçtikten sonra Dario Maresic'in talihsiz bir şekilde kendi ağlarına gol attığını belirten gazeteler, "Talihsiz gelen golün ardından Fenerbahçe karşısında tutunamadık. Roman Neustadter'in kafa golü skoru belirlerken, Sturm Graz'ın da tur için şansını zora soktu" yorumunu yaptı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:57
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Burak müjdesi
Toplam 3
Yorum
e.tosun burak 4 milyon euro bonservis,yıllık 3 milyon.yaş 32.gomez,abubakar,talisca kaça geldi.burak müjde değil karabulut.
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Aslan’da mutlu son
Toplam 11
Yorum
ktydogan Kovsalar iyi öpte başının üstüne koy tatilden bir gelmişsin senin yerine oyuncu alınmış birde forma numaranı giydirmişler :D kovmaktan beter
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Mert Günok Başakşehir’e!
Toplam 5
Yorum
HAMİ HANİ BELEDİYELERİN FUTBOLA YARDIMLARI YASAKTI.BAŞAKŞEHİR OLUNCA HERŞEY SERBEST.
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