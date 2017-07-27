Kaptandan süper kurtarışlar
Tecrübeli eldiven özellikle son dakikalarda art arda iki kritik hamle ile galibiyetin mimarlarından oldu. Volkan Demirel'in 'no look' (bakmadan) kurtarışı ise maça damga vurdu. Sturm Graz'ın beraberlik için yüklendiği son bölümde cepheden gelen şutta topun defansa çarpmasıyla görüş açısını kaybeden Volkan, müthiş bir refleksle golü ayaklarıyla önlemeyi başardı.
Tecrübeli eldiven maç sonrası, "Daha iyi olacağız. Bu daha başlangıç" dedi. Volkan, "Kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde ettik. Ligde ve Avrupa'da iddialıyız. Bu takım önemli işlere imza atar" diye konuştu.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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"Kazanmak için buradayım"
Toplam 3
Yorum
hakkı bu sene başakşehir kadroyla fazla oynadı biraz zayıflar ama fener ve gs geçen seneye göre daha iyi olacaklar, 3 iyi transfer şart
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Aykut Kocaman: "En büyük isteğim taraftarın gücünü hissetmek"
Toplam 4
Yorum
aldatmaca Aykut hoca, sanmiyorumki sonuc seni kandirsin. Takimin sol bek, ve iki forvet ihtiyaci var, tabiiki kalede Kameniyi var sayiyorum.
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Kaptandan süper kurtarışlar
Toplam 1
Yorum
çok şanslı bir adam yok ne verseler alırım 40 yaşından fazla oynarım ayağına balına takılıyor aziz sayesinde , çok iyi bir kaleci lazım yoksa ilerdie cızzz olur
Kaptandan süper kurtarışlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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