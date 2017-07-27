 Kaptandan süper kurtarışlar – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kaptandan süper kurtarışlar

    Kaptandan süper kurtarışlar
    F.Bahçe'nin kaptanı Volkan Demirel dün Sturm Graz maçında harika kurtarışlara imza attı.

    Tecrübeli eldiven özellikle son dakikalarda art arda iki kritik hamle ile galibiyetin mimarlarından oldu. 'in 'no look' (bakmadan) kurtarışı ise maça damga vurdu. Sturm Graz'ın beraberlik için yüklendiği son bölümde cepheden gelen şutta topun defansa çarpmasıyla görüş açısını kaybeden Volkan, müthiş bir refleksle golü ayaklarıyla önlemeyi başardı.



    Tecrübeli eldiven maç sonrası, "Daha iyi olacağız. Bu daha başlangıç" dedi. Volkan, "Kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde ettik. Ligde ve Avrupa'da iddialıyız. Bu takım önemli işlere imza atar" diye konuştu.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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