UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 3. ön eleme turu, 29 karşılaşmayla başlayacak.
Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçta Avusturya'nın Sturm Graz takımına yarın TSİ 20.00'de konuk olacak.
Rumen ekibi Universitatea Craiova'nın İtalyan temsilcisi Milan'ı TSİ 21.00'de ağırlayacağı mücadeleyi, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Fransa'nın Olympique Marsilya ile Belçika'nın Oostende takımları arasında TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmada ise FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
Rövanşlarının 2-3 Ağustos'ta oynanacağı 3. ön eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Skenderbeu (Arnavutluk)
19.30 Olimpik Donetsk (Ukrayna) - PAOK (Yunanistan)
19.30 Trakai (Litvanya) - Shkendija (Makedonya)
19.45 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Panionios (Yunanistan)
20.00 Süduva (Litvanya) - Sion (İsviçre)
20.00 AIK (İsveç) - Braga (Portekiz)
20.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Minsk (Belarus)
20.00 Utrecht (Hollanda) - Lech (Polonya)
20.00 Östersunds (İsveç) - Fola (Lüksemburg)
20.00 Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe
20.00 Krasnodar (Rusya) - Lyngby (Danimarka)
20.00 PSV (Hollanda) - Osijek (Hırvatistan)
20.30 Bnei Yehuda (İsrail) - Zenit (Rusya)
20.30 Botev (Bulgaristan) - Maritimo (Portekiz)
20.30 Astra (Romanya) - Olexandriya (Ukrayna)
20.30 Dinamo Bükreş (Romanya) - Athletic Bilbao (İspanya)
21.00 Brondby (Danimarka) - Hajduk Split (Hırvatistan)
21.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Milan (İtalya)
21.00 Arka (Polonya) - Midtjylland (Danimarka)
21.30 Kızılyıldız (Sırbistan) - Sparta Prag (Çekya)
21.30 Gent (Belçika) - Altach (Avusturya)
21.30 Bordeaux (Fransa) - Videoton (Macaristan)
21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Gebele (Azerbaycan)
21.45 Olympique Marsilya (Fransa) - Oostende (Belçika)
21.45 Aberdeen (İskoçya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Odds (Norveç)
22.05 Freiburg (Almanya) - Domzale (Slovenya)
22.05 Everton (İngiltere) - Ruzomberok (Slovakya)
22.05 Austria Wien (Avusturya) - AEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Kaynak: AA
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:29
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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