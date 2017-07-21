UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 33 takım bir üst tura yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 2. ön eleme turu 33 karşılaşmayla tamamlandı.
Rövanş maçlarının ardından Lyngby, Dinamo Minsk, Shkendija 79, Suduva, Trakai, Brondby, Mlada Boleslav, Altach, Bnei Yehuda, Midtjylland, Odds, Ruzomberok, Hajduk Split, Astra, AEK Larnaca, AIK, Apollon, Fola, Östersunds, Utrecht, Botev, Osijek, Domzale, AEL, Lech Poznan, Skenderbeu, Sturm Graz, Kızılyıldız, Gebele, Aberdeen, Panionios, Videoton ve Maccabi Tel-Aviv takımları tur atladı.
Ligde 2. ön eleme turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Lyngby (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya) (1-0) (2-1)
Dinamo Minsk (Belarus) - Rabotnicki (Makedonya) (1-1) (3-0)
HJK Helsinki (Finlandiya) - Shkendija 79 (Makedonya) (1-3) (1-1)
Suduva (Litvanya) - Liepaja (Letonya) (2-0) (0-1)
Trakai (Litvanya) - Norrköping (İsveç) (1-2) (2-1) (penaltı atışları 5-3)
VPS (Finlandiya) - Brondby (Danimarka) (0-2) (2-1)
Mlada Boleslav (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (3-2) (2-0)
Dinamo Brest (Belarus) - Altach (Avusturya) (1-1) (0-3)
Bnei Yehuda (İsrail) - Trencin (Slovakya) (1-1) (2-0)
Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan) (4-2) (3-1)
Odds (Norveç) - Vaduz (Liechtenstein) (1-0) (1-0)
Brann (Norveç) - Ruzomberok (Slovakya) (1-0) (0-2)
Levski Sofya (Bulgaristan) - Hajduk Split (Hırvatistan) (0-1) (1-2)
Zira (Azerbaycan) - Astra (Romanya) (1-3) (0-0)
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Cork City (İrlanda Cumhuriyeti) (1-0) (1-0)
AIK (İsveç) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (0-0) (2-0)
Zaria Balti (Moldova) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-3) (1-2)
Fola (Lüksemburg) - Inter Bakü (Azerbaycan) (0-1) (4-1)
Galatasaray - Östersunds (İsveç) (0-2) (1-1)
Utrecht (Hollanda) - Valletta (Malta) (0-0) (3-1)
Botev (Bulgaristan) - Beitar (İsrail) (1-1) (4-0)
Luzern (İsviçre) - Osijek (Hırvatistan) (0-2) (2-1)
Domzale (Slovenya) - Valur (İzlanda): (2-1) (3-2)
AEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Progres Niedercorn (Lüksemburg) (1-0) (2-1)
Lech Poznan (Polonya) - Haugesund (Norveç) (2-3) (2-0)
Skenderbeu (Arnavutluk) - Kairat (Kazakistan) (1-1) (2-0)
Mladost (Karadağ) - Sturm Graz (Avusturya) (1-0) (0-3)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Irtysh (Kazakistan) (1-1) (2-0)
Jagiellonia (Polonya) - Gebele (Azerbaycan) (1-1) (0-2)
Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Aberdeen (İskoçya) (1-1) (0-2)
Gorica (Slovenya) - Panionios (Yunanistan) (0-2) (2-3)
Videoton (Macaristan) - Kalju (Estonya) (3-0) (1-1)
KR Reykjavik (İzlanda) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (1-3) (0-2)
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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