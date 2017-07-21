 UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    2. ön eleme turunda 33 takım bir üst tura yükseldi.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 2. ön eleme turu 33 karşılaşmayla tamamlandı.

    Rövanş maçlarının ardından Lyngby, Dinamo Minsk, Shkendija 79, Suduva, Trakai, Brondby, Mlada Boleslav, Altach, Bnei Yehuda, Midtjylland, Odds, Ruzomberok, Hajduk Split, Astra, AEK Larnaca, AIK, Apollon, Fola, Östersunds, Utrecht, Botev, Osijek, Domzale, AEL, Lech Poznan, Skenderbeu, Sturm Graz, Kızılyıldız, Gebele, Aberdeen, Panionios, Videoton ve Maccabi Tel-Aviv takımları tur atladı.

    Ligde 2. ön eleme turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Lyngby (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya) (1-0) (2-1)

    Dinamo Minsk (Belarus) - Rabotnicki (Makedonya) (1-1) (3-0)

    HJK Helsinki (Finlandiya) - Shkendija 79 (Makedonya) (1-3) (1-1)

    Suduva (Litvanya) - Liepaja (Letonya) (2-0) (0-1)

    Trakai (Litvanya) - Norrköping (İsveç) (1-2) (2-1) (penaltı atışları 5-3)

    VPS (Finlandiya) - Brondby (Danimarka) (0-2) (2-1)

    Mlada Boleslav (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (3-2) (2-0)

    Dinamo Brest (Belarus) - Altach (Avusturya) (1-1) (0-3)

    Bnei Yehuda (İsrail) - Trencin (Slovakya) (1-1) (2-0)

    Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan) (4-2) (3-1)

    Odds (Norveç) - Vaduz (Liechtenstein) (1-0) (1-0)

    Brann (Norveç) - Ruzomberok (Slovakya) (1-0) (0-2)

    Levski Sofya (Bulgaristan) - Hajduk Split (Hırvatistan) (0-1) (1-2)

    Zira (Azerbaycan) - Astra (Romanya) (1-3) (0-0)

    AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Cork City (İrlanda Cumhuriyeti) (1-0) (1-0)

    AIK (İsveç) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (0-0) (2-0)

    Zaria Balti (Moldova) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-3) (1-2)

    Fola (Lüksemburg) - Inter Bakü (Azerbaycan) (0-1) (4-1)

    Galatasaray - Östersunds (İsveç) (0-2) (1-1)

    Utrecht (Hollanda) - Valletta (Malta) (0-0) (3-1)

    Botev (Bulgaristan) - Beitar (İsrail) (1-1) (4-0)

    Luzern (İsviçre) - Osijek (Hırvatistan) (0-2) (2-1)

    Domzale (Slovenya) - Valur (İzlanda): (2-1) (3-2)

    AEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Progres Niedercorn (Lüksemburg) (1-0) (2-1)

    Lech Poznan (Polonya) - Haugesund (Norveç) (2-3) (2-0)

    Skenderbeu (Arnavutluk) - Kairat (Kazakistan) (1-1) (2-0)

    Mladost (Karadağ) - Sturm Graz (Avusturya) (1-0) (0-3)

    Kızılyıldız (Sırbistan) - Irtysh (Kazakistan) (1-1) (2-0)

    Jagiellonia (Polonya) - Gebele (Azerbaycan) (1-1) (0-2)

    Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Aberdeen (İskoçya) (1-1) (0-2)

    Gorica (Slovenya) - Panionios (Yunanistan) (0-2) (2-3)

    Videoton (Macaristan) - Kalju (Estonya) (3-0) (1-1)

    KR Reykjavik (İzlanda) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (1-3) (0-2)

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.