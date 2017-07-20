 Rövanş maçları bugün tamamlanacak – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Rövanş maçları bugün tamamlanacak

    Rövanş maçları bugün tamamlanacak

    2. ön eleme turunda rövanş maçları bugün tamamlanacak.

    , saat 20.30'da Östersunds'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı Lüksemburg'un Fola ile Azerbaycan'ın Inter Bakü takımları arasındaki karşılaşma da aynı saatte başlayacak. Fenerbahçe'nin rakibinin belirleneceği Karadağ'ın Mladost ile Avusturya'nın Sturm Graz ekiplerinin karşılaşacağı mücadele ise saat 21.30'da oynanacak.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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