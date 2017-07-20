Östersunds faciası!

Galatasaray ilk maçta boyun eğdiği Östersunds'a kendi sahasında da diş geçiremedi. İsveç'te beklenmedik bir skorla karşılaşan Igor Tudor'un Galatasaray'ı, 2-0'ın rövanşında zayıf rakibiyle 1-1 berabere kalarak tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön elemede veda eden Sarı-kırmızılıların Avrupa macerası başlamadan sona erdi.

Yeni transferler Belhanda, Maicon ve Gomis vasat performanslarıyla sınıfta kalırken, Ahmet Çalık'ın maçtaki büyük hatası Östersunds'un ekmeğine yağ sürdü!

Ahmet Çalık'ın kaptırdığı topta karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın rakibini düşürmesiyle Östersunds penaltı kazandı.

60. dakikada Iraklı oyuncu Nouri penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılar Östersunds'a 69. dakikada Ahmet Çalık'ın golüyle cevap verdi.

Bu dakikada sonra turu geçmesi için mucizeye ihtiyacı olan Galatasaray'da futbolcular son dakikalarda beklenen raksiyonu gösteremedi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

UEFA'dan aldığı FFP cezası nedeniyle 1 sezon Avrupa'dan uzak kalan ve tam 520 gün sonra Türk Telekom Arena'da uluslararası bir müsabakaya çıkan Galatasaray'ın böylece Avrupa macerası başlamadan sona ermiş oldu.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bastian Dankert, Mike Pickel, Rene Rohde (Almanya)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Belhanda, Yasin Öztekin, Gomis

Östersunds: Keita, Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Mensah, Nouri, Bachirou, Widgren, Ghoddos, Sema, Gero

Sarı kartlar: Dk. 20 Gomis, Dk. 39 Muslera (Galatasaray)