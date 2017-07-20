Galatasaray - Östersunds | Canlı
İsveç’teki karşılaşmada zayıf rakibine 2-0 yenilerek büyük şaşkınlık uyandıran sarı kırmızılı ekip, turu geçerek taraftarla barışmayı hedefliyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds ekibiyle karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan ve Smart Spor'dan naklen yayınlanan müsabakayı Alman Bastian Dankert yönetiyor.
Avrupa kupalarında ilk maçına çıkan İsveç ekibine 2-0 yenilen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın, turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor. Maçın 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Belhanda, Sinan, Gomis
ÖSTERSUNDS: Aly Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Mensah, Mukiibi, Widgren, Nouri, Bachirou, Gero, Sema, Ghoddos
STAT: Türk Telekom
SAAT: 20.30
HAKEM: Bastian Dankart (ALM)
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:29
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Galatasaray - Östersunds | Canlı
Toplam 14
Yorum
Irfan Bu taking daha cok transfer lazim. Yedeklere bak anlarsiniz. Klubede kimse yoksa o takimdan is beklenmez. Gule gule dursun/tudor.elendik
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Galatasaray - Östersunds | Canlı
Toplam 14
Yorum
Hulk Östersund az mi kupa kaldirdi. Bizim kazmalar zor yener.
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Ümit Karan'dan G.Saray eleştirisi
Toplam 27
Yorum
cc Soylediklerinin hepsi dogru, birileri GS'i soyarken birileri seyrediyor
Galatasaray - Östersunds | Canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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