 Galatasaray - Östersunds | 20.30 – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Galatasaray - Östersunds | 20.30

    Galatasaray - Östersunds | 20.30

    İsveç’teki karşılaşmada zayıf rakibine 2-0 yenilerek büyük şaşkınlık uyandıran sarı kırmızılı ekip, bugün turu geçerek taraftarla barışmayı hedefliyor.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds ekibiyle karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Smart Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakayı Alman Bastian Dankert yönetecek.

    Avrupa kupalarında ilk maçına çıkan İsveç ekibine 2-0 yenilen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın, turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor. Maçın 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

    GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Belhanda, Sinan, Gomis
    ÖSTERSUNDS: Aly Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Mensah, Mukiibi, Widgren, Nouri, Bachirou, Gero, Sema, Ghoddos
    STAT: Türk Telekom
    SAAT: 20.30
    HAKEM: Bastian Dankart (ALM)

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:15
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