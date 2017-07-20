Galatasaray - Östersunds | 20.30
İsveç’teki karşılaşmada zayıf rakibine 2-0 yenilerek büyük şaşkınlık uyandıran sarı kırmızılı ekip, bugün turu geçerek taraftarla barışmayı hedefliyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds ekibiyle karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Smart Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakayı Alman Bastian Dankert yönetecek.
Avrupa kupalarında ilk maçına çıkan İsveç ekibine 2-0 yenilen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın, turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor. Maçın 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Belhanda, Sinan, Gomis
ÖSTERSUNDS: Aly Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Mensah, Mukiibi, Widgren, Nouri, Bachirou, Gero, Sema, Ghoddos
STAT: Türk Telekom
SAAT: 20.30
HAKEM: Bastian Dankart (ALM)
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:15
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Aslına dönme zamanı
Toplam 65
Yorum
Garaudy aslinda kolay gecilmesi gereken tur zora girdi..tudor kendi ipini çeker eger elenirse.son söz. .gulme komsuna gelir basina..fb..bjk.
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 10
Yorum
Yunus Topu iki direk arasından geçirecek adamları bile ta Brezilyada milyon dolarlar vererek getiriyoruz.80 MİLYONLUK ÜLKEDEN 20-30 ÜST DÜZEY OYUN
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Trabzon'da yoğun takvim
Toplam 1
Yorum
engin güner :):):):):):):) sadece gulerım neyın kombınesı trabzonsporu sıradan bır anadolu takım ı yaptınız hala kombıne dıyorsunuz hadee hadeeee
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