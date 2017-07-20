33 takım bir üst tura yükseldi
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 33 takım bir üst tura yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 2. ön eleme turu 33 karşılaşmayla tamamlandı.
Rövanş maçlarının ardından Lyngby, Dinamo Minsk, Shkendija 79, Suduva, Trakai, Brondby, Mlada Boleslav, Altach, Bnei Yehuda, Midtjylland, Odds, Ruzomberok, Hajduk Split, Astra, AEK Larnaca, AIK, Apollon, Fola, Östersunds, Utrecht, Botev, Osijek, Domzale, AEL, Lech Poznan, Skenderbeu, Sturm Graz, Kızılyıldız, Gebele, Aberdeen, Panionios, Videoton ve Maccabi Tel-Aviv takımları tur atladı.
Ligde 2. ön eleme turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Lyngby (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya) (1-0) (2-1)
Dinamo Minsk (Belarus) - Rabotnicki (Makedonya) (1-1) (3-0)
HJK Helsinki (Finlandiya) - Shkendija 79 (Makedonya) (1-3) (1-1)
Suduva (Litvanya) - Liepaja (Letonya) (2-0) (0-1)
Trakai (Litvanya) - Norrköping (İsveç) (1-2) (2-1) (penaltı atışları 5-3)
VPS (Finlandiya) - Brondby (Danimarka) (0-2) (2-1)
Mlada Boleslav (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (3-2) (2-0)
Dinamo Brest (Belarus) - Altach (Avusturya) (1-1) (0-3)
Bnei Yehuda (İsrail) - Trencin (Slovakya) (1-1) (2-0)
Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan) (4-2) (3-1)
Odds (Norveç) - Vaduz (Liechtenstein) (1-0) (1-0)
Brann (Norveç) - Ruzomberok (Slovakya) (1-0) (0-2)
Levski Sofya (Bulgaristan) - Hajduk Split (Hırvatistan) (0-1) (1-2)
Zira (Azerbaycan) - Astra (Romanya) (1-3) (0-0)
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Cork City (İrlanda Cumhuriyeti) (1-0) (1-0)
AIK (İsveç) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (0-0) (2-0)
Zaria Balti (Moldova) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-3) (1-2)
Fola (Lüksemburg) - Inter Bakü (Azerbaycan) (0-1) (4-1)
Galatasaray - Östersunds (İsveç) (0-2) (1-1)
Utrecht (Hollanda) - Valletta (Malta) (0-0) (3-1)
Botev (Bulgaristan) - Beitar (İsrail) (1-1) (4-0)
Luzern (İsviçre) - Osijek (Hırvatistan) (0-2) (2-1)
Domzale (Slovenya) - Valur (İzlanda): (2-1) (3-2)
AEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Progres Niedercorn (Lüksemburg) (1-0) (2-1)
Lech Poznan (Polonya) - Haugesund (Norveç) (2-3) (2-0)
Skenderbeu (Arnavutluk) - Kairat (Kazakistan) (1-1) (2-0)
Mladost (Karadağ) - Sturm Graz (Avusturya) (1-0) (0-3)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Irtysh (Kazakistan) (1-1) (2-0)
Jagiellonia (Polonya) - Gebele (Azerbaycan) (1-1) (0-2)
Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Aberdeen (İskoçya) (1-1) (0-2)
Gorica (Slovenya) - Panionios (Yunanistan) (0-2) (2-3)
Videoton (Macaristan) - Kalju (Estonya) (3-0) (1-1)
KR Reykjavik (İzlanda) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (1-3) (0-2)
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:18
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Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü
Toplam 22
Yorum
hoca zuhahahahahaha.......
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 17
Yorum
Mehmet Dulaz Adamlar Dalga Geçer Tabi. Geride Bıraktıqımız Kötü Sezonda Skora Katkı Yapan Oyuncular Podolski Bruma Sneijder GİTTİ!!! Yönetim İstifa.
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Östersunds faciası!
Toplam 77
Yorum
selcuk ve yasin defolun ne demiştik selcuk ve yasin en büyük yanlış ilkbu ikisi gitmeliydi ve ekledim di elenecek diye şapkadan tavşan cıkmaz ztn üc senedır cıkmadı
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