UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 20 Temmuz 2017 Perşembe günü Bulgaristan'ın Levski Sofia ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçını yönetecek.



Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Georgi Asparuhov Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.