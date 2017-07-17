UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Ali Palabıyık, Levski Sofia ile Hajduk Split arasında oynanacak maçta görev yapacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 20 Temmuz 2017 Perşembe günü Bulgaristan'ın Levski Sofia ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçını yönetecek.
Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Georgi Asparuhov Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:31
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 13
Yorum
GS DURSUN ÖZBEK GİT KARDEŞİM SEN KİMSİNDE SNEİDERİ GÖNDERDİN ŞAMPIYON OLDUYSAN ADAM SAYESİNDE OLDU MUSLERA SAYESİNDE
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 13
Yorum
CEM SANKİ ALDIKLARI ADAMLAR HARİKA İŞLER YAPIYO DA DEVAMI GELECEK DİYO . BÖYLE GELECEKSE DEVAMI GELMESIN
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 13
Yorum
yav hee hee fikstür arası gelmeden Tudor kovulur,Yönetimde yüz olmadığı için kalır gitti Riva paraları gitti sonra haydii galatasarylılar yardım edin.
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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