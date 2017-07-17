 UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    Ali Palabıyık, Levski Sofia ile Hajduk Split arasında oynanacak maçta görev yapacak.

    FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 20 Temmuz 2017 Perşembe günü Bulgaristan'ın Levski Sofia ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçını yönetecek.

    Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Georgi Asparuhov Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:31
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