 Alper Ulusoy, Avrupa Ligi maçı yönetecek – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    , Avrupa Ligi maçı yönetecek

    Alper Ulusoy, Avrupa Ligi maçı yönetecek

    FIFA kokartlı hakem , Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ile Macaristan'ın Ferencvaros takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında düdük çalacak.

    Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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