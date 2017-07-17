Alper Ulusoy, Avrupa Ligi maçı yönetecek
FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ile Macaristan'ın Ferencvaros takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında düdük çalacak.
Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:09
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