Alper Ulusoy, Avrupa Ligi maçı yönetecek

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.