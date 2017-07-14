UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 31 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Galatasaray'ın da mücadele ettiği 2. ön eleme turunda ilk maçlar, İzlanda'nın Valur ile Slovenya'nın Domzale takımları arasındaki karşılaşma dışında tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçta İsveç'in Östersunds takımına deplasmanda 2-0 yenildi.
Rövanşların 20 Temmuz'da oynanacağı 2. ön eleme turunda ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Irtysh (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
Kairat (Kazakistan) - Skenderbeu (Arnavutluk): 1-1
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - KR Reykjavik (İzlanda): 3-1
Shkendija 79 (Makedonya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 3-1
Ruzomberok (Slovakya) - Brann (Norveç): 0-1
Rabotnicki (Makedonya) - Dinamo Minsk (Belarus): 1-1
Kalju (Estonya) - Videoton (Macaristan): 0-3
Altach (Avusturya) - Dinamo Brest (Belarus): 1-1
Brondby (Danimarka) - VPS (Finlandiya): 2-0
Liepaja (Letonya) - Suduva (Litvanya): 0-2
Vaduz (Liechtenstein) - Odds (Norveç): 0-1
Östersunds (İsveç) - Galatasaray: 2-0
Gebele (Azerbaycan) - Jagiellonia (Polonya): 1-1
Haugesund (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 3-2
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zaria Balti (Moldova): 3-0
Valletta (Malta) - Utrecht (Hollanda): 0-0
Astra (Romanya) - Zira (Azerbaycan): 3-1
Progres Niedercorn (Lüksemburg) - AEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Norrköping (İsveç) - Trakai (Litvanya): 2-1
Beitar (İsrail) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 1-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Lyngby (Danimarka): 0-1
Trencin (Slovakya) - Bnei Yehuda (İsrail): 1-1
Sturm Graz (Avusturya) - Mladost Podgorica (Karadağ): 0-1
Hajduk Split (Hırvatistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0
Osijek (Hırvatistan) - Luzern (İsviçre): 2-0
Aberdeen (İskoçya) - Siroki Brijeg (Bosna Hersek): 1-1
Cork City (İrlanda Cumhuriyeti) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Zeljeznicar (Bosna Hersek) - AIK (İsveç): 0-0
Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 2-4
Panionios (Yunanistan) - Gorica (Slovenya): 2-0
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-3
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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