 UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    2. ön eleme turunda 31 maç oynandı.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Galatasaray'ın da mücadele ettiği 2. ön eleme turunda ilk maçlar, İzlanda'nın Valur ile Slovenya'nın Domzale takımları arasındaki karşılaşma dışında tamamlandı.

    Sarı-kırmızılılar, ilk maçta İsveç'in Östersunds takımına deplasmanda 2-0 yenildi.

    Rövanşların 20 Temmuz'da oynanacağı 2. ön eleme turunda ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Irtysh (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

    Kairat (Kazakistan) - Skenderbeu (Arnavutluk): 1-1

    Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - KR Reykjavik (İzlanda): 3-1

    Shkendija 79 (Makedonya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 3-1

    Ruzomberok (Slovakya) - Brann (Norveç): 0-1

    Rabotnicki (Makedonya) - Dinamo Minsk (Belarus): 1-1

    Kalju (Estonya) - Videoton (Macaristan): 0-3

    Altach (Avusturya) - Dinamo Brest (Belarus): 1-1

    Brondby (Danimarka) - VPS (Finlandiya): 2-0

    Liepaja (Letonya) - Suduva (Litvanya): 0-2

    Vaduz (Liechtenstein) - Odds (Norveç): 0-1

    Östersunds (İsveç) - Galatasaray: 2-0

    Gebele (Azerbaycan) - Jagiellonia (Polonya): 1-1

    Haugesund (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 3-2

    Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zaria Balti (Moldova): 3-0

    Valletta (Malta) - Utrecht (Hollanda): 0-0

    Astra (Romanya) - Zira (Azerbaycan): 3-1

    Progres Niedercorn (Lüksemburg) - AEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

    Norrköping (İsveç) - Trakai (Litvanya): 2-1

    Beitar (İsrail) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 1-1

    Slovan Bratislava (Slovakya) - Lyngby (Danimarka): 0-1

    Trencin (Slovakya) - Bnei Yehuda (İsrail): 1-1

    Sturm Graz (Avusturya) - Mladost Podgorica (Karadağ): 0-1

    Hajduk Split (Hırvatistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0

    Osijek (Hırvatistan) - Luzern (İsviçre): 2-0

    Aberdeen (İskoçya) - Siroki Brijeg (Bosna Hersek): 1-1

    Cork City (İrlanda Cumhuriyeti) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

    Zeljeznicar (Bosna Hersek) - AIK (İsveç): 0-0

    Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 2-4

    Panionios (Yunanistan) - Gorica (Slovenya): 2-0

    Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-3

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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