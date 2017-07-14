F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından olan UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.



Galatasaray, Östersunds takımını elemesi halinde İnter Bakü-Fola Esch maçının galibiyle oynayacak. Fenerbahçe ise Sturm Graz-Mladost Podgorica maçının galibiyle eşleşti.



Sturm Graz ya da Mladost Podgorica- Fenerbahçe



Östersunds yada Galatasaray-İnter Bakü yada Fola Esch



Avrupa Ligi'nde ön eleme ilk maçları 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.