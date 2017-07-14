 F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu

    F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

    Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından olan UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

    Galatasaray, Östersunds takımını elemesi halinde İnter Bakü-Fola Esch maçının galibiyle oynayacak. Fenerbahçe ise Sturm Graz-Mladost Podgorica maçının galibiyle eşleşti.

    Sturm Graz ya da Mladost Podgorica- Fenerbahçe

    Östersunds yada Galatasaray-İnter Bakü yada Fola Esch

    Avrupa Ligi'nde ön eleme ilk maçları 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:38
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