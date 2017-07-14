F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından olan UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Galatasaray, Östersunds takımını elemesi halinde İnter Bakü-Fola Esch maçının galibiyle oynayacak. Fenerbahçe ise Sturm Graz-Mladost Podgorica maçının galibiyle eşleşti.
Sturm Graz ya da Mladost Podgorica- Fenerbahçe
Östersunds yada Galatasaray-İnter Bakü yada Fola Esch
Avrupa Ligi'nde ön eleme ilk maçları 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:38
-
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
-
Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
-
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.