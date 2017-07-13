UEFA Avrupa Ligi'nde 31 maç oynandı
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 31 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Galatasaray'ın da mücadele ettiği 2. ön eleme turunda ilk maçlar, İzlanda'nın Valur ile Slovenya'nın Domzale takımları arasındaki karşılaşma dışında tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçta İsveç'in Östersunds takımına deplasmanda 2-0 yenildi.
Rövanşların 20 Temmuz'da oynanacağı 2. ön eleme turunda ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Irtysh (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
Kairat (Kazakistan) - Skenderbeu (Arnavutluk): 1-1
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - KR Reykjavik (İzlanda): 3-1
Shkendija 79 (Makedonya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 3-1
Ruzomberok (Slovakya) - Brann (Norveç): 0-1
Rabotnicki (Makedonya) - Dinamo Minsk (Belarus): 1-1
Kalju (Estonya) - Videoton (Macaristan): 0-3
Altach (Avusturya) - Dinamo Brest (Belarus): 1-1
Brondby (Danimarka) - VPS (Finlandiya): 2-0
Liepaja (Letonya) - Suduva (Litvanya): 0-2
Vaduz (Liechtenstein) - Odds (Norveç): 0-1
Östersunds (İsveç) - Galatasaray: 2-0
Gebele (Azerbaycan) - Jagiellonia (Polonya): 1-1
Haugesund (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 3-2
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zaria Balti (Moldova): 3-0
Valletta (Malta) - Utrecht (Hollanda): 0-0
Astra (Romanya) - Zira (Azerbaycan): 3-1
Progres Niedercorn (Lüksemburg) - AEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Norrköping (İsveç) - Trakai (Litvanya): 2-1
Beitar (İsrail) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 1-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Lyngby (Danimarka): 0-1
Trencin (Slovakya) - Bnei Yehuda (İsrail): 1-1
Sturm Graz (Avusturya) - Mladost Podgorica (Karadağ): 0-1
Hajduk Split (Hırvatistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0
Osijek (Hırvatistan) - Luzern (İsviçre): 2-0
Aberdeen (İskoçya) - Siroki Brijeg (Bosna Hersek): 1-1
Cork City (İrlanda Cumhuriyeti) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Zeljeznicar (Bosna Hersek) - AIK (İsveç): 0-0
Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 2-4
Panionios (Yunanistan) - Gorica (Slovenya): 2-0
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-3
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:35
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Galatasaray dondu!
Toplam 76
Yorum
imparatudor gs avrupayi salladi kesin final oynarolmayan parayla bir suru oyuncu geldi yine bosssss
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Galatasaray dondu!
Toplam 76
Yorum
kubilay Zamanında ki yöneticilerde aynı paraları saçarak galatasarayı batağa sokmadılar mı ? onların satacağı bir şeyler vardı sizde artık kalmadı.
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Galatasaray dondu!
Toplam 76
Yorum
kubilay 3 - 4 oyuncu alarak milyonlarca euro harcayarak şampiyon olacağınızı mı sandınız ?
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