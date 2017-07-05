UEFA’dan çifte görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Alper Ulusoy'a UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşı, Ali Palabıyık'a da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinde görev verdi. Ulusoy, Botev Plovdiv-Partizani, Palabıyık da Çekya-Portekiz maçında düdük çalacak.