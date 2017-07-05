 UEFA’dan çifte görev – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    UEFA’dan çifte görev

    UEFA’dan çifte görev
    UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Alper Ulusoy'a UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşı, Ali Palabıyık'a da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinde görev verdi. Ulusoy, Botev Plovdiv-Partizani, Palabıyık da Çekya-Portekiz maçında düdük çalacak.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA’dan çifte görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.