Glasgow Rangers'dan erken veda
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçında Lüksemburg temsilcisi Progres'e 2-0 yenilen İskoç temsilcisi Glasgow Rangers, turnuvaya erken veda etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun 1. ön eleme turunun rövanşında iki karşılaşma sona erdi.
Avrupa'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, konuk olduğu Lüksemburg temsilcisi Progres'e 66. dakikada Emmanuel Françoise, 75. dakikada ise Sebastien Thill'in golleriyle 2-0 yenilerek elendi.
Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayan Progres, Glasgow Rangers karşısında ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta aldığı iki farklı galibiyetle UEFA arenasında tarihinde ilk kez tur atladı.
Diğer rövanş maçında Macaristan temsilcisi Videoton, deplasmanda Malta ekibi Balzan ile 3-3 berabere kalarak üst tura adını yazdıran ikinci takım oldu. Videotan, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:48
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
Glasgow Rangers'dan erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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