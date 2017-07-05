 Glasgow Rangers'dan erken veda – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'dan erken veda

    Glasgow Rangers'dan erken veda

    1. ön eleme turu rövanş maçında Lüksemburg temsilcisi 'e 2-0 yenilen İskoç temsilcisi , turnuvaya erken veda etti.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun 1. ön eleme turunun rövanşında iki karşılaşma sona erdi.

    Avrupa'nın köklü kulüplerinden , konuk olduğu Lüksemburg temsilcisi 'e 66. dakikada Emmanuel Françoise, 75. dakikada ise Sebastien Thill'in golleriyle 2-0 yenilerek elendi.

    Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayan Progres, Glasgow Rangers karşısında ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta aldığı iki farklı galibiyetle UEFA arenasında tarihinde ilk kez tur atladı.

    Diğer rövanş maçında Macaristan temsilcisi Videoton, deplasmanda Malta ekibi Balzan ile 3-3 berabere kalarak üst tura adını yazdıran ikinci takım oldu. Videotan, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:48
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