Glasgow Rangers'dan erken veda
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçında Lüksemburg temsilcisi Progres'e 2-0 yenilen İskoç temsilcisi Glasgow Rangers, turnuvaya erken veda etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun 1. ön eleme turunun rövanşında iki karşılaşma sona erdi.
Avrupa'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, konuk olduğu Lüksemburg temsilcisi Progres'e 66. dakikada Emmanuel Françoise, 75. dakikada ise Sebastien Thill'in golleriyle 2-0 yenilerek elendi.
Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayan Progres, Glasgow Rangers karşısında ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta aldığı iki farklı galibiyetle UEFA arenasında tarihinde ilk kez tur atladı.
Diğer rövanş maçında Macaristan temsilcisi Videoton, deplasmanda Malta ekibi Balzan ile 3-3 berabere kalarak üst tura adını yazdıran ikinci takım oldu. Videotan, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:09
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Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 9
Yorum
chapecoense DEME ÖLE GS Lİ LER AĞLAR ŞİMDİ :D :D :D NEDE OLSA ŞINAYDERDE GİDERSE GS = TUZLASPORDAN NE FARKI VAR :D
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 14
Yorum
sergren06 avrupa ses getirecek bi transfer yapıyorsunuz ama adama 2 yıldızlı forma giydiriyorsunuz...
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Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 19
Yorum
Özgür Bu sene fener transfer yapmadı kemeni 6 sene yedek kalecilik yaptı volkanın da yedeği olur o kadar büyütecek transfer değil
Glasgow Rangers'dan erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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