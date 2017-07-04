Glasgow Rangers'dan erken veda

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun 1. ön eleme turunun rövanşında iki karşılaşma sona erdi.

Avrupa'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, konuk olduğu Lüksemburg temsilcisi Progres'e 66. dakikada Emmanuel Françoise, 75. dakikada ise Sebastien Thill'in golleriyle 2-0 yenilerek elendi.

Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayan Progres, Glasgow Rangers karşısında ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta aldığı iki farklı galibiyetle UEFA arenasında tarihinde ilk kez tur atladı.

Diğer rövanş maçında Macaristan temsilcisi Videoton, deplasmanda Malta ekibi Balzan ile 3-3 berabere kalarak üst tura adını yazdıran ikinci takım oldu. Videotan, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti.