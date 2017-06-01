Fener ve G.Saray’a kötü haber!

Konyaspor'un kupayı alması Fenerbahçe ve Galatasaray'ı olumsuz etkiledi.

3.'lük 4.'lük mücadelesi veren Kanarya ile Aslan, kupayı Başakşehir kazansaydı daha az ön eleme oynayacaktı. Kupayı Konyaspor kazandığı ligi 3. bitiren takım Avrupa Kupası'nda 2 ön eleme oynayacak. Ligi 4. bitiren takım ise Avrupa Kupası'nda gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak.