Sow'un golü ilk 4'te
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow'un İngiliz ekibi Manchester United'a attığı röveşata golü, UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en güzel 4. golü seçildi.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Sir Alex Ferguson, Dejan Stankovic ve Ioan Lupescu'nun da aralarında bulunduğu teknik gözlemcilerin, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, 2016-2017 sezonunun en güzel 10 golünü belirlediği bildirildi.
Buna göre, Fenerbahçeli Sow'un organizasyonun 4. haftasında Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada kaydettiği şık gol, Avrupa Ligi'nde sezonun en güzel 4. golü olarak belirlendi.
Belçika ekibi Genk'ten Leon Bailey'in Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 3-2 mağlup oldukları grup maçında attığı ilk gol, sezonun en güzel golü seçildi.
Fransız temsilcisi Olympique Lyon'dan Corentin Tolisso'nun son 16 turunda İtalya'nın Roma takımını 4-2 yendikleri karşılaşmada attığı gol ikinci, Roma'dan Edin Dzeko'nun son 32 turunda İspanyol ekibi Villarreal'i 4-0 mağlup ettikleri müsabakada kaydettiği ilk gol ise sezonun en güzel 3. golü oldu.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:09
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Gomis’le son tango
Toplam 14
Yorum
gss gelirse Drogba etkisi yaratır 20 25 gol atar gol krallığı garenti
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 87
Yorum
Siyah-Beyaz1903 fenerin ufak bayragi kalsin fiko basgan komple köprüyü 10 seneligene kiralasin siyah beyaz a boyatsin iki takimda nasibini almis olur böylelikle xD
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 47
Yorum
wunken neyini begeniyorsunuz anlamiyorum 40 dakkadan sonar adam harap oluyor kosamiyor demani kesiliyor tutturdunuz lens lens genc oyuncu alin
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