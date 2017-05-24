 Stockholm’de dev final – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Stockholm’de dev final

    Stockholm’de dev final
    Kupası bugün sahibini bulacak. Ajax ile Manchester United, final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. TRT 1'den yayınlanacak bu dev mücadele 21.45'te başlayacak. Daha önce 5 resmi maçta karşılaşan bu iki takımın birbirlerine karşı 1 beraberlik, 2'şer galibiyeti bulunuyor.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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