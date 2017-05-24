Stockholm’de dev final
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:09
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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F.Bahçe’yi kutlamıyorum
Toplam 15
Yorum
mustafa Fenerbahcenin onun kutlamasına ilhtiyacı yok.
Stockholm’de dev final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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