Servet ödediler
Fransa Ligi Ligue 1 şampiyonu Monaco, ilk transferini gerçekleştirdi. Monaco, Anderlecht'in parlayan yıldız adayı Youri Tielemans'ı, 23 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Youri Tielemans, bu sezon Anderlecht ile toplam 53 maça çıkarken 18 gol ve 15 asist üreterek etkileyici bir performansa imza attı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:21
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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F.Bahçe’yi kutlamıyorum
Toplam 15
Yorum
mustafa Fenerbahcenin onun kutlamasına ilhtiyacı yok.
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