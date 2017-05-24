 Servet ödediler – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Servet ödediler

    Servet ödediler

    Fransa Ligi Ligue 1 şampiyonu Monaco, ilk transferini gerçekleştirdi. Monaco, Anderlecht'in parlayan yıldız adayı Youri 'ı, 23 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

    Geleceğin en iyi orta sahaları arasında gösterilen 20 yaşındaki futbolcu, 3 kez Belçika Milli Takımı forması da giymişti.
    Youri , bu sezon Anderlecht ile toplam 53 maça çıkarken 18 gol ve 15 asist üreterek etkileyici bir performansa imza attı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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