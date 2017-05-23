 Finallerde onun dediği oluyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Finallerde onun dediği oluyor

    Finallerde onun dediği oluyor

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı kupa finallerinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve gelecek sezon Avrupa arenasında yer alabilmek için UEFA Avrupa Ligi'ne ağırlık veren Manchester United, yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı final maçında, teknik direktör Mourinho'nun finallerdeki başarılı geçmişini de arkasına alacak.

    Portekiz temsilcisi Porto'da kazandığı başarılarla sivrilen, İngiltere'de Chelsea ve Manchester United, İtalya'da Inter, İspanya'da da Real Madrid gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerini çalıştıran 54 yaşındaki Mourinho, Ajax karşısında kariyerinin 15. kupa finaline çıkacak.

    Porto ile 5, Chelsea ile 4, Inter ve Real Madrid ile 2'şer, son olarak da çalıştırdığı Manchester United ile bir kupa finaline çıkan deneyimli teknik adam, 11 kez sahadan kupayla ayrılan taraf oldu.

    Avrupa'da Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi, yine Porto ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Mourinho, 2003 yılında Milan'a karşı Porto ile çıktığı UEFA Süper Kupa finalini ise Ukraynalı futbolcu Shevchenko'nun golüyle kaybetti.

    Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla İngiltere Lig Kupası'nda 4 kez, İngiltere Federasyon Kupası, Portekiz Kupası, İspanya Kupası ve İtalya Kupası'nda da birer kez kupayı havaya kaldırdı.

    Mourinho'nun kariyerinde çıktığı kupa finalleri ve aldığı sonuçlar şöyle:

    YIL ORGANİZASYON MAÇLAR Sonuç
    2003 UEFA Kupası Porto - Celtic 3-2
    2003 Portekiz Kupası Porto - Leiria 1-0
    2003 UEFA Süper Kupa Milan - Porto 1-0
    2004 Portekiz Kupası Porto - Benfica 1-2
    2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Porto - Monaco 3-0
    2005 İngiltere Lig Kupası Chelsea - Liverpool 3-2
    2007 İngiltere Lig Kupası Chelsea - Arsenal 2-1
    2007 İngiltere Federasyon Kupası Chelsea - Manchester United 1-0
    2010 İtalya Kupası Inter - Roma 1-0
    2010 UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Bayern Münih 2-0
    2011 İspanya Kupası Real Madrid - Barcelona 1-0
    2013 İspanya Kupası Real Madrid - Atletico Madrid 1-2
    2015 İngiltere Lig Kupası Chelsea - Tottenham 2-0
    2017 İngiltere Lig Kupası Manchester United - Southampton 3-2

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:58
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