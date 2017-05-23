 Avrupa Ligi'nde finale doğru – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Avrupa Ligi'nde finale doğru

    Avrupa Ligi'nde finale doğru

    UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiltere’nin Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımlarının toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro olarak dikkati çekti.

    Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon avro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin avro oldu.

    Fransız Paul Pogba, 80 milyon avroyla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon avroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.

    Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

    Futbolcu Değeri (avro)
    Paul Pogba 80 milyon
    David De Gea 40 milyon
    Henrikh Mkhitaryan 37 milyon
    Juan Mata 31 milyon
    Anthony Martial 30 milyon
    Ander Herrera 28 milyon
    Eric Bailly 25 milyon
    Daley Blind 22 milyon
    Chris Smalling 20 milyon
    Luke Shaw 20 milyon
    Wayne Rooney 20 milyon
    Marcos Rojo 19 milyon
    Phil Jones 14 milyon
    Matteo Darmian 12 milyon
    Zlatan Ibrahimovic 12 milyon
    Marouane Fellaini 12 milyon
    Marcus Rashford 10 milyon
    Jesse Lingard 9 milyon
    Antonio Valencia 8 milyon
    Ashley Young 7 milyon
    Sergio Romero 5 milyon
    Cameron Borthwick-Jackson 3 milyon
    Michael Carrick 2 milyon
    James Wilson 2 milyon
    Timothy Fosu-Mensah 1 milyon
    Toplam 469 milyon

    - Ajax futbolcularının değeri

    Futbolcu Değeri (avro)
    Davy Klaassen 15 milyon
    Hakim Ziyech 13 milyon
    Kasper Dolberg 8 milyon
    Davinson Sanchez 7,5 milyon
    David Neres 7 milyon
    Jairo Riedewald 6,5 milyon
    Joel Veltman 6 milyon
    Kenny Tete 5 milyon
    Bertrand Traore 5 milyon
    Amin Younes 5 milyon
    Mateo Cassierra 3,5 milyon
    Lasse Schöne 3,25 milyon
    Nick Viergever 3 milyon
    Andre Onana 3 milyon
    Daley Sinkgraven 3 milyon
    Donny van de Beek 2 milyon
    Vaclav Cerny 2 milyon
    Abdelhak Nouri 1,25 milyon
    Matthijs de Ligt 1 milyon
    Justin Kluivert 1 milyon
    Frenkie de Jong 750 bin
    Heiko Westermann 700 bin
    Diederik Boer 400 bin
    Pelle Clement 350 bin
    Toplam 103 milyon 200 bin

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:32
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