UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanan yarın final rövanş maçlarının ardından finale Manchester United ile Ajax adını yazdırdı.
Gecenin ilk maçında Manchester United ilk maçta 1-0 yendiği Celta Vigo'yu Old Trafford'da konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Marouane Fellaini'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Celta Vigo 85. dakikada Roncaglia'nın fileleri havalandırmasıyla tur için ümitlense de 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi ve ManU, ilk maçtaki 1-0'lık skor avantajıyla finale yükseldi.
Lyon zorladı ama başaramadı
Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmada 4-1 mağlup olan Lyon, Stade des Lumieres Stadyumu'nda Ajax'ı ağırladı. Konuk takım 27. dakikada Dolberg ile 1-0 öne geçerken, Lyon 45 ve 45+1. dakikada Lacazette'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da gol için yüklenen Fransız ekibi, 82. dakikada Ghezzal'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e taşıyarak umutlandı. Ancak mücadelede başka gol olmayınca finale Ajax adını yazdırdı.
Manchester United ile Ajax arasındaki final mücadelesi 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'da belli olacak. Dev mücadeleye Friends Arena ev sahipliği yapacak.
Lyon zorladı ama başaramadı
Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmada 4-1 mağlup olan Lyon, Stade des Lumieres Stadyumu'nda Ajax'ı ağırladı. Konuk takım 27. dakikada Dolberg ile 1-0 öne geçerken, Lyon 45 ve 45+1. dakikada Lacazette'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da gol için yüklenen Fransız ekibi, 82. dakikada Ghezzal'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e taşıyarak umutlandı. Ancak mücadelede başka gol olmayınca finale Ajax adını yazdırdı.
Manchester United ile Ajax arasındaki final mücadelesi 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'da belli olacak. Dev mücadeleye Friends Arena ev sahipliği yapacak.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.