UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanan yarın final rövanş maçlarının ardından finale Manchester United ile Ajax adını yazdırdı.

Gecenin ilk maçında Manchester United ilk maçta 1-0 yendiği Celta Vigo'yu Old Trafford'da konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Marouane Fellaini'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Celta Vigo 85. dakikada Roncaglia'nın fileleri havalandırmasıyla tur için ümitlense de 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi ve ManU, ilk maçtaki 1-0'lık skor avantajıyla finale yükseldi.



Lyon zorladı ama başaramadı

Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmada 4-1 mağlup olan Lyon, Stade des Lumieres Stadyumu'nda Ajax'ı ağırladı. Konuk takım 27. dakikada Dolberg ile 1-0 öne geçerken, Lyon 45 ve 45+1. dakikada Lacazette'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da gol için yüklenen Fransız ekibi, 82. dakikada Ghezzal'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e taşıyarak umutlandı. Ancak mücadelede başka gol olmayınca finale Ajax adını yazdırdı.



Manchester United ile Ajax arasındaki final mücadelesi 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'da belli olacak. Dev mücadeleye Friends Arena ev sahipliği yapacak.

