Manchester United sürprize izin vermedi
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, sahasında Celta Vigo'yla 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Kırmızı Şeytanlar, bu sonuçla adını finale yazdırdı.
17. dakikada Rashford'un müthiş ortasına kafayı vuran Fellaini, Manchester United'ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 2. yarıda vites yükselten Celta Vigo, 85. dakikada Roncaglia'nın kafa golüyle eşitliği yakalasa da bu gol final için yeterli olmadı.
Bu sonuçla Manchester United, 24 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak lan finalde Ajax'ın rakibi oldu.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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Toplam 1
Yorum
mustafa 2 sosa verirlerse olabilir
- G.Saray'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
Cimbomlu Tudorun disiplinli olusu sneijder a brumaya atarlanmasi beni korkutmuyor ama yasini devamli oynatmasi bende kotu bir td.izlenimi veriyor.
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 20
Yorum
FAHRETTİN Transferler incelenmeli çok sözleşme yapılıyor şampiyonluk onlar için önemli değil sana 3 fatura 10 basında bunlar konuşuluyor el koyun
Manchester United sürprize izin vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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