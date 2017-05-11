 Manchester United sürprize izin vermedi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Manchester United sürprize izin vermedi

    Manchester United sürprize izin vermedi

    UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, sahasında Celta Vigo'yla 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Kırmızı Şeytanlar, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

    17. dakikada Rashford'un müthiş ortasına kafayı vuran Fellaini, Manchester United'ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 2. yarıda vites yükselten Celta Vigo, 85. dakikada Roncaglia'nın kafa golüyle eşitliği yakalasa da bu gol final için yeterli olmadı.

    Bu sonuçla Manchester United, 24 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak lan finalde Ajax'ın rakibi oldu.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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