Manchester United sürprize izin vermedi

17. dakikada Rashford'un müthiş ortasına kafayı vuran Fellaini, Manchester United'ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 2. yarıda vites yükselten Celta Vigo, 85. dakikada Roncaglia'nın kafa golüyle eşitliği yakalasa da bu gol final için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Manchester United, 24 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak lan finalde Ajax'ın rakibi oldu.