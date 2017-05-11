Ajax finale yükseldi

Ajax'ın genç golcüsü Kasper Dolberg'in 27. dakikadaki klas golüyle geriye düşen Lyon'da devreye Lacazette girdi. 44. dakiakda kazanılan penaltıyı gole çeviren Fransız yıldız, 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Lyon'u soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İlk yarının son anlarında gelen golllerle final için umutlanan Lyon, 81. dakikada Ghezzal'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. 84. dakikada Viergever'in kırmız kart görmesiyle Ajax 10 kişi kalırken, son anlarda müthiş bir baskı kuran Lyon, Ajax kalesini ablukaya aldı. Ancak, Lyon aradığı golü bulamayınca finale yükselen taraf Ajax oldu.

Ajax böylece, 24 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak final maçında Manchester United'ın rakibi oldu.