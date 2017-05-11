 Ajax finale yükseldi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Ajax finale yükseldi

    Ajax finale yükseldi

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükselen Lyon, Ajax karşısında mucizeye çok yaklaştı. İlk maçı 4-1 kaybeden Fransız ekibi, rövanş maçını 3-1 kazansa da finale çıkan takım Ajax oldu. Ajax, 21 yıl sonra bir Avrupa kupasında finale yükseldi.

    Ajax'ın genç golcüsü Kasper Dolberg'in 27. dakikadaki klas golüyle geriye düşen Lyon'da devreye Lacazette girdi. 44. dakiakda kazanılan penaltıyı gole çeviren Fransız yıldız, 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Lyon'u soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

    İlk yarının son anlarında gelen golllerle final için umutlanan Lyon, 81. dakikada Ghezzal'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. 84. dakikada Viergever'in kırmız kart görmesiyle Ajax 10 kişi kalırken, son anlarda müthiş bir baskı kuran Lyon, Ajax kalesini ablukaya aldı. Ancak, Lyon aradığı golü bulamayınca finale yükselen taraf Ajax oldu.

    Ajax böylece, 24 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak final maçında Manchester United'ın rakibi oldu.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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