Ajax finale yükseldi
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükselen Lyon, Ajax karşısında mucizeye çok yaklaştı. İlk maçı 4-1 kaybeden Fransız ekibi, rövanş maçını 3-1 kazansa da finale çıkan takım Ajax oldu. Ajax, 21 yıl sonra bir Avrupa kupasında finale yükseldi.
Ajax'ın genç golcüsü Kasper Dolberg'in 27. dakikadaki klas golüyle geriye düşen Lyon'da devreye Lacazette girdi. 44. dakiakda kazanılan penaltıyı gole çeviren Fransız yıldız, 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Lyon'u soyunma odasına 2-1 önde götürdü.
İlk yarının son anlarında gelen golllerle final için umutlanan Lyon, 81. dakikada Ghezzal'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. 84. dakikada Viergever'in kırmız kart görmesiyle Ajax 10 kişi kalırken, son anlarda müthiş bir baskı kuran Lyon, Ajax kalesini ablukaya aldı. Ancak, Lyon aradığı golü bulamayınca finale yükselen taraf Ajax oldu.
Ajax böylece, 24 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak final maçında Manchester United'ın rakibi oldu.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
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Toplam 1
Yorum
mustafa 2 sosa verirlerse olabilir
- G.Saray'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
Cimbomlu Tudorun disiplinli olusu sneijder a brumaya atarlanmasi beni korkutmuyor ama yasini devamli oynatmasi bende kotu bir td.izlenimi veriyor.
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 20
Yorum
FAHRETTİN Transferler incelenmeli çok sözleşme yapılıyor şampiyonluk onlar için önemli değil sana 3 fatura 10 basında bunlar konuşuluyor el koyun
Ajax finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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