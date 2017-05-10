Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.
Fransız ekibi Lyon, deplasmanda 4-1 kaybettiği maçın rövanşında Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.
Kupanın favorisi olarak gösterilen İngiliz temsilcisi Manchester United ise İspanya'da 1-0 yendiği Celta Vigo'yu ağırlayacak.
2017 UEFA Avrupa Ligi finaline, 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena ev sahipliği yapacak.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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