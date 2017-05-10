 Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor

    Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında finalistler, başlama vuruşu yarın TSİ 22.05'te yapılacak yarı final rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

    Fransız ekibi Lyon, deplasmanda 4-1 kaybettiği maçın rövanşında Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.

    Kupanın favorisi olarak gösterilen İngiliz temsilcisi Manchester United ise İspanya'da 1-0 yendiği Celta Vigo'yu ağırlayacak.

    2017 UEFA Avrupa Ligi finaline, 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena ev sahipliği yapacak.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
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