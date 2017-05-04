Ibrahimovic yoksa Rashford var!
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Celta Vigo takımını 1-0 yendi.
İspanya'nın Vigo kentindeki Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.
Sahaya, sakatlığı bulunan İsveçli yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'ten yoksun çıkan Manchester United, 67. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca İngiliz ekibi, Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en son İstanbul'da Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Manchester United, sonrasında oynadığı 9 maçta da yenilgi yaşamadı.
Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:35
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
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